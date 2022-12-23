Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 22 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kayıp olarak aranan 3 kişi ailelerine teslim edildi.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca ile 38 fişek, kurusıkı tabanca, tüfek, 46 kilogram demir ele geçirildi.