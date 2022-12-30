Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 28 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 20 kişi de ekiplerce ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca ile 68 fişek, 3 tüfek ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

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