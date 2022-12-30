Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Şerifoğulları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Şerifoğulları, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerifoğulları, emeği geçenlere teşekkür ederek fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu söyledi.



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