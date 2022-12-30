Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Şerifoğulları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Şerifoğulları, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerifoğulları, emeği geçenlere teşekkür ederek fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu söyledi.