Elazığ'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Sürsürü Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısı Y.A'nın (42) evine operasyon düzenleyen ekipler, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 15 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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