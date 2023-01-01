Elazığ ve Mardin'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Mardin'de 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Ahlas ve Siraç dünyaya gözlerini açtı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Fatma Aslan ve Ramazan Aslan çiftinin çocuğu Eymen bebek 00.02 'de 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi.

Gamze Avşar ve Hüseyin Avşar çiftinin ilk çocuğu Ahlas ise 00.05'de 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu.

Esra Bağcıoğlu ve Beytullah Bağcıoğlu çiftinin çocuğu Siraç bebek de 3 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

Vali Ömer Toraman ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

- Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde Zeynep Yiğit'in 3 kilo 30 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğine Ahmet ismi verildi.

Anne Yiğit, yeni yılın ilk dakikalarında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, aileyi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



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