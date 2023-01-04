Elazığlı 65 yıllık semerci köylülerin talebiyle mesleğini bırakamıyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 65 yıldır semercilik yapan 80 yaşındaki Ahmet Semerci, yetiştirecek çırak bulamayınca köylülerin de talebiyle mesleğini sürdürüyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yanında mesleğe ilk adımı atan Ahmet Semerci, Çarşı Mahallesi'nde 10 metrekarelik dükkanında yaptığı semerleri müşterilerine ulaştırıyor.

Mesleğinde 65 yılı geride bırakan 5 çocuk babası Semerci, unutulmaya yüz tutan baba yadigarı mesleğini devredecek bir çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

İlerleyen yaşına rağmen köylülerin de talebiyle işini sürdüren Semerci, AA muhabirine, semer yapımının zor olduğunu ve emek gerektirdiğini söyledi.

Bu mesleği yapmasına artık yaşının el vermediğini vurgulayan Semerci, "Bu meslek baba mesleğidir. İlkokulu bitirdim, bu mesleğe başladım. Yıllardır yapıyorum ama artık gücüm kalmadı. Köylüler bu mesleği bırakmamı istemiyor, 'Biz ne olacağız. Bunu yaptıracak kimse bulamıyoruz' diyorlar. Bu mesleği öğrenmek isteyen de yok." ifadelerini kullandı.

Mesleğini gücü yettiği kadar sürdüreceğini dile getiren Semerci, Türkiye'de bu mesleği yapanların sınırlı sayıda olduğunu kaydetti.

Semerci, Elazığ dışında Tunceli, Bingöl, Erzincan gibi bölge illerden de sipariş aldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Eskiden bu sokakta en az 10 semerci vardı. Beraber çalışıyorduk. İşler biraz daha az oluyordu ama daha hızlı ilerliyordu. Ama bu mesleği yapanların çoğu öldü, kalanlar da bırakıp gitti. Sadece ben kaldım. Ben de artık yapamıyorum. Bırakmak istesem de bırakamıyorum."

Önce derisini hazırladığı semerin daha sonra otunu doldurduğunu anlatan Semerci, "Ağaçlarla etrafını yapıp bağlıyorum. Tekrar içine keçe çekiyorum. Binek yerini yaptıktan sonra semer işi bitiyor. Ama çok zor kolay yapılan bir iş değil. Bir semeri 3 günde yapabiliyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.