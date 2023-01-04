Elazığ'da jandarma 2022'de 310 olayı aydınlattı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma geçen yıl 310 olayı aydınlattı, 426 şüpheli yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçla ve suçlularla mücadelede ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla geçen yıl 426 şüpheliyi yakaladı.

Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, ev ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti yapma gibi suçlarla ilgili 310 olaya müdahale eden timler, bu olayların hepsini aydınlattı.

Yakalanan 426'ı şüphelinden 317'si tutuklandı.

Ayrıca, 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan toplam 235 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.



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