Elazığ'da halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da halk otobüsünün otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 23 ADE 172 plakalı halk otobüsü, Çaydaçıra kavşağında M.S'nin kullandığı 02 ABJ 083 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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