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Elazığ'da halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA

Elazığ'da halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da halk otobüsünün otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 23 ADE 172 plakalı halk otobüsü, Çaydaçıra kavşağında M.S'nin kullandığı 02 ABJ 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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