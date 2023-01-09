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TKDK, Elazığ'da son 10 yılda 1 milyar 28 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi

AA

TKDK, Elazığ'da son 10 yılda 1 milyar 28 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi

ELAZIĞ (AA) - Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte son 10 yılda 432 milyon lira hibe ödemesiyle 1 milyar 28 milyon lirayı aşkın yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, kurumda gerçekleştirilen 2022 yılı değerlendirme toplantısında, TKDK olarak 2012'den bu yana tarım, hayvancılık ve turizm sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda kentin ekonomisine ciddi değer katan projelere imza attıklarını söyledi.

Finansmanının yüzde 75'i Avrupa Birliği ve yüzde 25'i ulusal bütçeden karşılanan IPARD fonundan Elazığ halkının maksimum düzeyde istifade etmesine gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz, "Her yıl bir önceki yıla göre hedeflerimizi yükselttik ve bu hedeflere ulaşmak için mesai arkadaşlarımız ve diğer paydaş kurumlarımızla ciddi gayret sarf ettik. 2022 yılında kurum merkezimiz tarafından bize verilen hedefi, yüzde 132 oranında gerçekleştirerek 2022 yılında 95 milyon lira hibe ödemesi yapılmasına vesile olduk. Ödediğimiz bu 95 milyon liranın 42 milyon lirası tamamlanan 62 projeye, 53 milyon lirası ise 2023 yılında ödenecek 57 projeye avans ödemesi şeklinde gerçekleştirildi." dedi.

Yılmaz, 2022'de verilen hibe destekleriyle kente süt çiftliği, kırmızı et kesimhanesi, arıcılık projesi, 6 besi çiftliği, 14 tavuk çiftliği, 3 kırsal turizm tesisi, 5 alabalık ve su ürünleri yetiştiriciliği projesi ve 31 yenilenebilir enerji tesisini kazandırdıklarını dile getirdi.

Elazığ'da son 10 yılda 1 milyar 28 milyon lirayı aşkın yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2022 yılında ödediğimiz bu rakamlarla şimdiye kadar Elazığ'da ödediğimiz toplam hibe tutarı 432 milyon lirayı bulmuş durumda. Bunun karşılığında ise ilimize kazandırdığımız yatırım tutarı 1 milyar 28 milyon lirayı geçmiş durumdadır. Destek verdiğimiz işletmelerde oluşturulan istihdam ise yaklaşık 4 bin kişiyi bulmuş durumda. Gururla söylemek istiyorum ki Elazığ il koordinatörlüğü olarak TKDK'nin faaliyette olduğu 42 il içerisinde en fazla hibe ödeyen 4. il durumundayız. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaş kurumlara ve kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum."

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da kentin ekonomik ve sosyal meselelerinin çözümü noktasında hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarını dile getirdi.

Elazığ'ın TKDK desteklerinden en fazla yararlanan 4'üncü il olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Bulut, "2013'te 18,4 milyonla başladığımız desteği bugün 95 milyona çıkarmışız. Artarak giden bir ivme, toplamda baktığınızda 1 milyar 28 milyon liralık bir yatırım yapılmış, bunun neredeyse yüzde 50'si hibe edilmiş." dedi.

Toplantıya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk ve kurum yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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