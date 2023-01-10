Baskil'de kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde riskli alan olarak belirlenen çarşının bir kısmında kentsel dönüşüm çalışması yapılacak.



Kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi veren Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile çarşının bir kısmında kentsel dönüşüm kapsamında yenileme yapılacağını belirtti.



TOKİ tarafından 50 iş yeri ve 16 konut inşa edileceğini ve hak sahiplerine teslim edileceğini aktaran Akmurat, "Kentsel dönüşüm uygulanacak alanda esnafımız iş yerlerini boşaltmaya başladı. Esnafımızın mağdur olmaması için geçici olarak konteynerlere yerleştirme yapıldı." dedi.

Kentsel dönüşüm ile ilçenin merkezinin modern bir görünüm kazanacağını, sosyal donatılarıyla yeni bir çarşı merkezi oluşturulacağını bildiren Akmurat, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.



Akmurat, çalışma için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen'e teşekkür etti.



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