ELAZIĞ (AA) - Baskil Devlet Hastanesinde laboratuvar hizmete girdi.
Hastane Müdürü Mahmut Belhan, yaptığı açıklamada, ilçede sağlık hizmetlerinin daha hızlı verilmesi için laboratuvara makine ve malzemelerin tedarikini yaptıklarını, makinelerin kurulumu ve denemelerinin yapıldığını söyledi.
Bu ay itibariyle laboratuvarı tam olarak faaliyete geçirdiklerini kaydeden Belhan, birçok tahlilin yapılmasına olanak sağladıklarını belirtti.
Belhan, "Daha önce birçok tahlili yapılması için günlük olarak Elazığ'a götürülmesi gerekiyordu. Bunun da birçok sıkıntısı olmaktaydı. Laboratuvarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen İl Sağlık Müdürü Cahit Polat'a teşekkür ederim." dedi.