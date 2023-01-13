Elazığ'da yunus polisinin araç filosu ve teçhizatı yenilendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yunus polisi ekiplerinin araç filosu ve teçhizatı yenilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği bünyesinde yer alan yunus polisinin kullanımı için yeni araç ve teçhizat alındı.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen programın ardından ekipler, yeni araç ve teçhizatlarıyla görev yaptı.

Yunus polisinin suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla yenilenen araç ve teçhizatıyla görevinin başında olduğu bildirildi.





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