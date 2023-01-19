Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 9,21 gram metamfetamin, 1 kilo 124 gram esrar ve 113 sentetik ecza ele geçirildiği, 18 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.