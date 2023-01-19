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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 9,21 gram metamfetamin, 1 kilo 124 gram esrar ve 113 sentetik ecza ele geçirildiği, 18 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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