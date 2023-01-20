Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha ilk karne sevincini yaşadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemal Sis, evinden gördüğü eğitimin sonunda ilk karnesini okulda aldı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden, sağ gözü de yüzde 7 gören Sis'in tedavisi sürüyor.

Hastalığı ile mücadele eden ve akranları gibi okula gitme hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyen Sis için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evde eğitim görmesi için öğretmen görevlendirildi.

Şehit Faruk Demir İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ama hastalığı nedeniyle okula gidemediğinden birinci sınıf derecesinde eğitim gören Sis, hastalığıyla mücadele ediyor, diğer yandan da derslerini aksatmıyor.

Taha Kemal Sis, verdiği mücadelenin sonunda ilk karnesini almanın heyecanını yaşadı. İlk defa okula giden Sis, karne sevincini annesi, öğretmeni ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Sis, AA muhabirine, 3 yıldır rahatsızlığından dolayı okula gidemediğini söyledi.

"Öğretmenim evde bana eğitim verdi. Bu süreçte sürekli hastaneye gittim. Bugün ilk defa okula geldim. İlk karnemi aldım. İlk defa okulumun bahçesini gördüm. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarımı gördüm, sınıfıma girdim. Arkadaşlarımla sohbet ettim." ifadelerini kullanan Sis, okulda güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine desteğinden dolayı teşekkür eden Sis,"Tayyip dede, okuma ve yazmayı öğrenince ilk senin ismini yazmayı öğrendim. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

- "Taha'nın sevincini paylaşıyoruz"

Taha'ya evinde ders veren Şehit Faruk Demir İlkokulunda öğretmen Fetiye Başarır da Taha'ya evde ders verdiğini aktardı.

Taha'nın tedavisinin okuluna gitmesini engellediğini aktaran Başarır, "Birinci sınıf seviyesinde eğitimine başladık. Zorlu bir süreçten geçtik. Güzel bir yol aldık. Taha bugün ilk karnesini aldı. Çok mutluyuz, Taha'nın sevincini paylaşıyoruz." diye konuştu.

-"Oğlum bugün çok mutluydu"

Anne Azine Sis de oğlunun il karnesini almasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Hastalık sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep desteğini gördüklerini aktaran Sis, şöyle dedi:

"Üç yıldır zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte oğlum hiç okula gidemedi. Taha ilk kez karne alarak büyük bir sevinç yaşadı. Okulunda arkadaşlarıyla görüştü. Bize bu imkanı sağlayan devletimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oğlum bugün çok mutluydu. Bu heyecanı yaşaması çok güzeldi."





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