Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullar yükseliyor

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/SUAT ÖZTÜRK - Elazığ’da 24 Ocak 2020 depreminin ardından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve boşaltılan okulların yerine 27 okul hizmete girdi, 19 okulda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kent genelindeki tüm okullarda her yıl güncellenen risk analizleri sonucu, ağır hasar gören 23 okul kısa sürede yıkılırken depreme dayanıksız olduğu görülen 25 okul da geçen yıl boşaltıldı.

Yıkılan okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırseverlerin de desteğiyle yapımına başlanan 27 okulun tamamında geçen yıl ders zili çalarken, 2022 yılında yatırım programına alınan çeşitli kademelerdeki 58 okuldan 25'inin ihalesi tamamlanarak 19 okulda inşaat çalışmalarına başlandı.

Kent genelinde depremlerden etkilenen 33 okulda güçlendirme yapıldı, birçok okulda da onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirildi.

- "25 okulun daha ihalesini bitirdik"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, depremin hemen ardından devletin bütün imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde depremden etkilenen bütün okullarda da hasar tespit çalışması başlatıldığını söyledi.

Sahada gerçekleştirilen risk analizleri sonucu 23 ağır hasarlı okulun yıkıldığını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Yıkılan okulların yerine bir kısmı hayırseverlerin desteği, bir kısmı devletimizin yatırımlarıyla 27 okulumuz hızlı bir şekilde yeniden yapıldı. Çalışmalar sadece bununla kalmadı, burası deprem bölgesi, deprem riski devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de 4,9 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. Bununla birlikte deprem risk analizleri sürekli güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız bu işe çok önem veriyor. Bu kapsamda ilimizde geçen yıl da afet riski olabilecek okullarımızın tetkik ve analizlerini yaptık, bunun sonucunda ilimizdeki 25 okulumuzun daha olası afetlere dayanıksız olduğunu gördük."

Çalışmalar kapsamında riskli olduğu görülen 25 okulun boşaltıldığını aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Depremden sonraki şehirleşme sürecinde yeni rezerv konut alanları oluştu. Bu oluşan yeni rezerv alanları da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere okul planlamamıza dahil ettik. Bu kapsamda 58 farklı kademedeki okulu daha geçtiğimiz yıl yatırım programımıza dahil ettik. Son 6 ay içerisindeki çalışmaların sonucunda 25 okulun daha ihalesini bitirdik ve 19'unda inşaat başladı, kalan diğer okullarda süreçlerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde onları da tamamlama adına ihale süreçlerimiz devam ediyor."

- Öğrencilerle anket yapıldı

Yiğit, ağır hasar gören okulların yerine yenilerini yaparken bir taraftan da bugüne kadar minimum riskli bulunan toplam 33 okulda güçlendirme çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Yenilenen okullarda eğitim gören öğrenciler arasında yeni okullarına ilişkin anket çalışması da yaptıklarını belirten Yiğit, "Bu çalışmanın sonucunda 2 bin 700 öğrencimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Yeni okullarının daha ferah, eğitim ortamlarının daha güzel olduğunu belirttiler. En basiti merdivenlerinin daha da genişlediğini, yeni açılan okulların laboratuvar ve diğer sosyal imkanlarının daha iyi olduğuna dair dönüş yaptılar, bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Yiğit, Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki riskleri azaltma adına faaliyetlerinin devam ettiğini, sahadaki mühendislerin okullarda sürekli incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Tüm öğrencilere daha iyi eğitim öğretim ortamı sunmak adına çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığımız Elazığ'a özel 1,5 milyar liraya yakın eğitim yatırımları bütçesi ayırdı. Deprem sonrası buraya çok ciddi kaynak aktarıldı ve halen bu kaynak yoğun şekilde ayrılmaya devam ediyor. Özellikle afet bölgelerine devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor, meselenin gerçeği budur. Bu çalışmalar Elazığ özelinde olduğu gibi diğer illerimizde de devam ediyor. Özellikle afet risklerine karşı devletin herhangi bir kaynak sıkıntısı kesinlikle olmadı, bundan sonra da olmayacaktır inşallah.



Devlet gereken bütün sahiplenmeleri ve desteğini her türlü ortamda sergiliyor. Allah'a şükürler olsun bizim tespit edip de sorun bildirip karşılık alamadığımız hiçbir durum olmadı şimdiye kadar. Bu eğitim ortamları yapılırken o kadar kaynak aktarımı var ki yeni yapılan okullar eskilerine göre çok daha modern, ferah ve kaliteli eğitim ortamları sunuyoruz."

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