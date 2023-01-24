Baskil Kaymakamı Kundakçı, esnafı ziyaret etti

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında taşınan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.



Esnaf ziyaretlerini önemsediklerini kaydeden Kundakçı, "İlçemizin gelişimi için elzem olan kentsel dönüşümün ilk çalışmaları başladı. Esnafın taşınma işlemleri bitti. Yıkım ve hafriyat çalışmaları başladı. İnşallah planlanan takvime göre zamanında tamamlanacaktır. Böylelikle ilçemize, esnaflarımıza ve vatandaşlara katma değeri olacaktır. Esnafa hayırlı ve bol kazanç dilerim. Kentsel dönüşümde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.