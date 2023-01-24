Baskil Kaymakamı Kundakçı, esnafı ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, esnafı ziyaret etti.
Kaymakam Kundakçı, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında taşınan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.
Esnaf ziyaretlerini önemsediklerini kaydeden Kundakçı, "İlçemizin gelişimi için elzem olan kentsel dönüşümün ilk çalışmaları başladı. Esnafın taşınma işlemleri bitti. Yıkım ve hafriyat çalışmaları başladı. İnşallah planlanan takvime göre zamanında tamamlanacaktır. Böylelikle ilçemize, esnaflarımıza ve vatandaşlara katma değeri olacaktır. Esnafa hayırlı ve bol kazanç dilerim. Kentsel dönüşümde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.