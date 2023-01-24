Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 3 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybeden 41 kişi için mevlit okutuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için İl Müftülüğünce İzzet Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

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