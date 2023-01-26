Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan, Regaip Kandili mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akmurat, mesajında, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.



Regaip Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi havasının da ilk esintisi olduğunu kaydeden Akmurat, "Manevi duygularımızı ve gönüllerimizi aydınlatan bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzura vesile olmasını temenni eder, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.







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