Elazığ'da öğrenciler kış okullarında eğlenerek öğreniyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kentte kış okulu uygulaması kapsamında 48 okulda açılan farklı alanlardaki kurslardan 762 öğrencinin yararlandığını belirtti.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında kurslar açtıklarını söyledi.

Kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Yiğit, "Öğrenciler, burada etkinlikler yaparak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Bu sayede hem derslerini destekliyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar. İlimizdeki 48 okulumuzdaki farklı kurslarda 762 öğrencimiz kış okulu uygulamasından yararlanıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla kurslarımız öğrencilerimiz için oldukça eğlenceli, güzel ve yüksek katılımla devam ediyor." diye konuştu.

Yiğit, kış okulu uygulamasıyla çocukların soğuk kış günlerinde boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

İlkokul öğrencisi Elvin Nur Topuz, kış okulu sayesinde tatilini güzel şekilde değerlendirdiğini anlattı.

Okuldaki etkinliklerle güzel vakit geçirdiğini anlatan Topuz, "Kış okuluna geldiğim için çok mutluyum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Evde telefonla ya da tabletle oynamak yerine burada hem ders çalışıyorum hem de akıl ve zeka oyunları oynayarak eğleniyorum." dedi.

Muhammed Mirza Adıgüzel de kış okulu sayesinde ara tatilinin daha eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Ahmet Eymen Ekinci de kış okulunda güzel etkinlikler yaparak hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini kaydetti.

Elazığ'da kış okulu uygulamasının 5 Şubat'a kadar süreceği bildirildi.

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