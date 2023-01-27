Elazığ'da öğrenciler kış okullarında eğlenerek öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da öğrenciler kış okullarında eğlenerek öğreniyor

AA

Elazığ'da öğrenciler kış okullarında eğlenerek öğreniyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kentte kış okulu uygulaması kapsamında 48 okulda açılan farklı alanlardaki kurslardan 762 öğrencinin yararlandığını belirtti.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında kurslar açtıklarını söyledi.

Kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Yiğit, "Öğrenciler, burada etkinlikler yaparak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Bu sayede hem derslerini destekliyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar. İlimizdeki 48 okulumuzdaki farklı kurslarda 762 öğrencimiz kış okulu uygulamasından yararlanıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla kurslarımız öğrencilerimiz için oldukça eğlenceli, güzel ve yüksek katılımla devam ediyor." diye konuştu.

Yiğit, kış okulu uygulamasıyla çocukların soğuk kış günlerinde boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

İlkokul öğrencisi Elvin Nur Topuz, kış okulu sayesinde tatilini güzel şekilde değerlendirdiğini anlattı.

Okuldaki etkinliklerle güzel vakit geçirdiğini anlatan Topuz, "Kış okuluna geldiğim için çok mutluyum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Evde telefonla ya da tabletle oynamak yerine burada hem ders çalışıyorum hem de akıl ve zeka oyunları oynayarak eğleniyorum." dedi.

Muhammed Mirza Adıgüzel de kış okulu sayesinde ara tatilinin daha eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Ahmet Eymen Ekinci de kış okulunda güzel etkinlikler yaparak hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini kaydetti.

Elazığ'da kış okulu uygulamasının 5 Şubat'a kadar süreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan, Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan, Regaip Kandili ...
(Görüntülü)OKUL SERVİSİNİN LASTİĞİNİ BIÇAKLA KESTİĞİ ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)OKUL SERVİSİNİN LASTİĞİNİ BIÇAKLA KESTİĞİ ...
Okul servisinin lastiğini bıçakla kestiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Okul servisinin lastiğini bıçakla kestiği anlar ...
Elazığ'da bir kişinin minibüsün lastiğini delmesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir kişinin minibüsün lastiğini delmesi ...
Elazığ'da otomobilde 14 tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobilde 14 tarihi sikke ele geçirildi
(Görüntülü)ELAZIĞ?DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ?DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
(Görüntülü) ELAZIĞ - ELAZIĞ BELEDİYESİ?NDEN ÇOCUK VE ANNELERE EBRU SANATI ETKİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ - ELAZIĞ BELEDİYESİ?NDEN ÇOCUK VE ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
(Görüntülü) 2 ÇOCUK ANNESİ SEVİL, MİNİBÜSLERİ BOŞTA KALMASIN DİYE SERVİS ŞOFÖRÜ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 ÇOCUK ANNESİ SEVİL, MİNİBÜSLERİ BOŞTA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.