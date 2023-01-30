Keban Kaymakamı Ardıç, deprem konutlarını inceledi

Bu kayalar bitkiler ve memeliler gibi çoğalıyor!

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, Üçpınar köyünde inşası biten deprem konutlarında incelemede bulundu.

Kaymakam Ardıç, Üçpınar köyünde vatandaşlara teslim edilen 75 deprem konutunda incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Ardıç'a, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Hanay ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.