Elazığ'da okullara kar tatili

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ŞIRNAK (AA) - Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunda oluşabilecek buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle öğrenci ve personelin güvenliği sağlanması amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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