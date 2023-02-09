Malatya'da jandarmadan depremzedelere destek

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ELAZIĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Malatya'da görevlendirilen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depremzedelere destek veriyor.

Deprem nedeniyle Malatya'ya gönderilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bir yandan depremzedeler için çadır kuruyor, diğer yandan da enkaz altındaki depremzedelerin kurtarılması amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Malatya'ya Doğanşehir ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazdan sağ olarak bir kişiyi çıkardı.

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