Elazığ Valiliğinden depremzedelere destek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere yardım malzemeleri gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından depremzedelere 52 bin 158 battaniye, 3 bin 837 çadır, 1352 ısıtıcı, 3 bin 144 yatak, 7 bin 116 yastık, 1 milyon 611 bin 543 ekmek, 153 bin 165 paket yemek, 269 bin 850 paket çorba, 739 bin 30 şişe su ve 56 bin 996 gıda kolisi desteği sunuldu.

Elazığ'da 2 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan 346 kişiden 37'sinin tedavisi devam ediyor.



Diğer illerden sevk edilen 307 yaralıdan 5'i vefat etti, 139'unun tedavisi devam ediyor.

Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde görevlendirilen 22'si uzman doktor 115 sağlık personelinin, 23 ambulans, 5 UMKE aracı, 2 sahra hastanesi, tıbbi malzeme ve ekipmanıyla deprem bölgelerinde hizmet veriyor.























Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.