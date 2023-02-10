Elazığ'da depremlerde ağır hasar gören bina kontrollü yıkıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Elazığ'da ağır hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkıldı.

Hürriyet Caddesi'nde bulunan bina, depremlerin ardından ağır hasar gördü.

Hasarın ardından tahliye edilen binanın dün meydana gelen bir artçı sarsıntının etkisiyle sallandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ Valiliği, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından, ağır hasarlı binanın hemen kontrollü olarak yıkılması için İl Özel İdaresi işbirliğinde çalışma başlattı.

Bina, ekipler tarafından iş makinesiyle yıkıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.