Elazığ'da depremlerde ağır hasar gören bina kontrollü yıkıldı

ELAZIĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Elazığ'da ağır hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkıldı.
Hürriyet Caddesi'nde bulunan bina, depremlerin ardından ağır hasar gördü.
Hasarın ardından tahliye edilen binanın dün meydana gelen bir artçı sarsıntının etkisiyle sallandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ Valiliği, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından, ağır hasarlı binanın hemen kontrollü olarak yıkılması için İl Özel İdaresi işbirliğinde çalışma başlattı.
Bina, ekipler tarafından iş makinesiyle yıkıldı.