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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor

AA

Elazığ'da depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliğince, kenti de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kenti de etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, DSİ Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan 27 hasar tespit ekibinin ivedi olarak çalışmalara başladığı belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilen dilekçelere istinaden başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci depremde ilimizde tahliye edilen 1 bina yıkılmış olup, enkazı kaldırılmıştır. Enkaz altından 1 polis memuru ve 1 sivil vatandaşımızın cenazesi çıkarılmıştır. Hasar tespitler sonucunda il merkezinde acil yıkılacak bina kategorisinde tespit edilen 5 bina ile 3 minarenin yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri devam etmektedir. Ayrıca hasar tespit ekiplerince dün itibari ile toplam 673 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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