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Elazığ'da depremzedeler için günlük 15 bin poğaça, pasta ve simit üretiliyor

AA

Elazığ'da depremzedeler için günlük 15 bin poğaça, pasta ve simit üretiliyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da meslek liselerinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin gıda ihtiyacının karşılanması için günlük 15 bin poğaça, pasta ve simit üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlamak için okullarındaki mutfak atölyelerinde ara öğün ve çay vakitlerinde tüketmeleri için atıştırmalık ürünler yapıyor.

Günün 24 saati vardiyalı üretim yapan öğretmen ve öğrenciler günlük hazırladıkları 15 bin poğaça, simit, kek ve pasta gibi ürünleri Valilik koordinesinde deprem bölgelerine gönderiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'da da hissedilen depremlerin hemen ardından Valilik ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde kentteki okul, pansiyon ve yurtların kapılarını barınmaları için vatandaşlara açtıklarını söyledi.

Kentte genel durumun iyi olduğunun anlaşılması üzerine depremden daha çok etkilenen diğer illerdeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak ve depremzedelerin barınma, gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Yiğit, deprem bölgelerindeki süreci sürekli takip ettiklerini belirtti.

"Sıcak yemek, ekmek ve çorba desteğinin yanında, oradaki yerel ihtiyaçları da dikkate alarak koordinasyon halinde ara öğün olarak sandviç, simit, poğaça gibi atıştırmalık ürünler yapmaya başladık." diyen Yiğit, meslek liselerinde gönüllü öğretmen ve öğrencilerle birlikte büyük bir üretim bandı oluşturduğunu kaydetti.

Üretim yapan okullarda 15 bin simit, poğaça ve benzeri yiyecekleri yaptıklarını anlatan Yiğit, bu sayıyı daha da arttırarak ihtiyaçların karşılama noktasında çalışacaklarını bildirdi.

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Güvenç ise deprem bölgelerinde devletin ve milletin var gücüyle depremzedelere destek olduğunu anlattı.

Güvenç, "Öğretmenlerimiz öğrenciler ve çocuklarıyla birlikte deprem bölgelerindeki vatandaşlarımıza destek verebilmek için büyük bir gayretle gece gündüz vardiyalı olarak üretim yapıyor. Nasıl ki 2020 depreminde devletimiz ve tüm Türkiye Elazığ'a yardım elini uzattıysa bizler de bugün depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onların acılarını hep birlikte paylaşıyoruz. Depremden dolayı yaşadıkları mağduriyetler giderilinceye kadar onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hep beraber bu yaraların altından kalkacağız"

Yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Ahmet Paz da depremden etkilenen vatandaşların acılarını paylaştıklarını belirterek, amaçlarının güçleri yettiğince depremzedelere yardım etmek olduğunu dile getirdi.

Paz, "Biz çok güçlü bir devletiz, büyük bir milletiz, hep beraber bu yaraların altından kalkacağız." dedi.

Lise öğrencisi İlayda Dürgeci ise deprem bölgesindeki insanlara yardım için birlik olma vakti olduğunu aktararak, deprem bölgesindeki ailelere yardımda bulunmaya çalıştıklarını bildirdi.

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