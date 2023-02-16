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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Şehir Hastanesi depremler sonrasında hizmetini kesintisiz sürdürdü

AA

Elazığ Şehir Hastanesi depremler sonrasında hizmetini kesintisiz sürdürdü

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmeden afet anında ve sonrasında sağlık hizmetini kesintisiz sürdürdü.

"Kamu-özel sektör işbirliği" modeliyle yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan hastane, ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleriyle 24 Ocak 2020'deki Elazığ Sivrice merkezli 6,8 ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmedi.

Hastanenin zemin katında kolonlar arasına yerleştirilen 872 deprem izolatörü büyük depremler sırasında devreye girerek sarsıntının küçük artçı depremler şeklinde hissedilmesini sağladı.

Bu sayede bölgede büyük hasarlara neden olan depremlerden etkilenmeyen hastane, herhangi bir aksama yaşanmadan yaralılara ve hastalara güvenli şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam etti.

Hastane, depreme dayanıklılığı, ferah, modern ve teknolojik altyapısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 600 kişiye hizmet sundu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nefsun Pıhtılı Taş, AA muhabirine, 2020'deki Sivrice merkezli depremde olduğu gibi Pazarcık merkezli ilk depremin hemen ardından hastanenin ilgili tüm birimlerini teyakkuza geçirdiklerini söyledi.

Hastaneye gelebilecek yaralılara yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Taş, hasta kabulleri için gerekli ortamları sağladıklarını belirtti.

Taş, "İlk günden itibaren Adıyaman, Malatya, Urfa, Hatay, Kahramanmaraş'tan birçok hasta kabulü yapıldı, bir şekilde kendi imkanlarıyla başvuran hastalarımız da oldu, hiçbirini geri çevirmeden tedavilerini tamamladık." dedi.

Sismik deprem izolatörleri sayesinde depremlerden etkilenmeyen hastanede herhangi bir aksama ve sıkıntı yaşamadan yaralılara ve hastalara güvenli şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini anlatan Taş, şöyle devam etti:

"Tüm personelimiz kendini güvende hissederek depremlerden etkilenmeden, sıkıntısız bir şekilde çalışmaya devam etti. Ayrıca ilk günden özellikle çevre illere gönderdiğimiz personel ve tıbbi malzemelerle deprem bölgelerine destek olmaya çalıştık. Cerrahi ekiplerimiz de 24 saat hizmet verdi. 600 yaralımızın yaklaşık 100'ünün acil müdahaleyle ameliyatları yapıldı. 60 hastamız taburcu edildi. Şu an 130 hastamız takipte, 22 hastamız yoğun bakımda. 20'ye yakın çocuk hastamız var. Aldığımız önlemlerin ve altyapımızın çevre illerden gelen hastaların tamamını kabul etmemiz ve kesintisiz hizmet verme konusunda büyük yardımı oldu."

Taş, depremzede hastaları taburcu edildikten sonra da yalnız bırakmadıklarını, ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Taş, "Hastane olarak görevimiz, hastalarımızın tıbbi ihtiyaçlarını gidermek. Bunun dışında hastalarımızın ek ihtiyaçlarını da tespit ettik, gerekli olan kıyafet veya diğer ihtiyaçları konusunda yardımcı olduk. Taburcu olan hastalarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarıyla ilgili tespitleri de yaptık. Hastalarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

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