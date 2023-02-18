Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da konuştu:

ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük, demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman depremin üstesinden gelmek mümkün." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde ve taziye ziyaretlerinde bulunan Erbakan, bölgeden ayrılmak üzere Elazığ Havalimanı'na geldi.

Erbakan, burada yaptığı açıklamada, parti olarak depremlerden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın merkez, ilçe ve beldelerinde incelemelerde bulunduklarını, depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren 12 bine yakın teşkilat mensubunun bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu belirten Erbakan, şunları ifade etti:

"380 tır yardım malzemesini Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak Türkiye genelinden bölgeye ulaştırdık. 212 iş makinesi, 62 jeneratör, 436 çadır, teşkilatlarımız tarafından bölgeye ulaştırıldı. İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş merkezde bir çadır kent kuruyor. Konya teşkilatımız da Hatay'da bir çadır kentin kurulumuna başlıyor. 436 çadıra ilave olarak bu çadır kentler de hizmete sunulacak. Depremden etkilenen bölgelerde teşkilatlarımız 7 aşevi kurdu. Günde 2 bin 500 insana her birinde üç öğün olmak üzere yemek çıkarılıyor."

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için öncesinde tedbir almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Erzin ilçesinde hiçbir şey yok. Hatay'ın kalan diğer tarafları yerle bir olmuş. Kahramanmaraş'ta dağın eteklerinde, bu bölümlerde bir şey yok. Yine Malatya'da yüksek kesimlerde, kayalık zeminlere yapılan, çok katlı olmasına rağmen binalarda herhangi bir şey yok. Tabii TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük. Demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman depremin üstesinden gelmek mümkün."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMDE, HARPUT ULU CAMİİ&#039;NİN EĞRİ MİNARESİ YIKILMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE, HARPUT ULU CAMİİ'NİN EĞRİ ...
Depremde, Harput Ulu Camii'nin eğri minaresi yıkılmadı
YEREL HABERLER Depremde, Harput Ulu Camii'nin eğri minaresi ...
Elazığ'da artçılardan korkarak evden çıkan zihinsel engelli Müslüm, 2 gündür kayıp
YEREL HABERLER Elazığ'da artçılardan korkarak evden çıkan zihinsel ...
(Görüntülü)CHP&#039;Lİ EROL SAYIN CUMHURBAŞKANI&#039;NA TEŞEKKÜR EDERİM
YEREL HABERLER (Görüntülü)CHP'Lİ EROL SAYIN ...
CHP'li Erol: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim
YEREL HABERLER CHP'li Erol: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim
(Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN HİCRET CAMİİ?NİN MİNARESİ, KONTROLLÜ YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN HİCRET CAMİİ?NİN ...
Depremde hasar gören Hicret Camii´nin minaresi, kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören Hicret Camii´nin minaresi, ...
Elazığ Şehir Hastanesi depremler sonrasında hizmetini kesintisiz sürdürdü
YEREL HABERLER Elazığ Şehir Hastanesi depremler sonrasında hizmetini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.