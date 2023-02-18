Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da konuştu:

ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük, demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman depremin üstesinden gelmek mümkün." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde ve taziye ziyaretlerinde bulunan Erbakan, bölgeden ayrılmak üzere Elazığ Havalimanı'na geldi.

Erbakan, burada yaptığı açıklamada, parti olarak depremlerden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın merkez, ilçe ve beldelerinde incelemelerde bulunduklarını, depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren 12 bine yakın teşkilat mensubunun bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu belirten Erbakan, şunları ifade etti:

"380 tır yardım malzemesini Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak Türkiye genelinden bölgeye ulaştırdık. 212 iş makinesi, 62 jeneratör, 436 çadır, teşkilatlarımız tarafından bölgeye ulaştırıldı. İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş merkezde bir çadır kent kuruyor. Konya teşkilatımız da Hatay'da bir çadır kentin kurulumuna başlıyor. 436 çadıra ilave olarak bu çadır kentler de hizmete sunulacak. Depremden etkilenen bölgelerde teşkilatlarımız 7 aşevi kurdu. Günde 2 bin 500 insana her birinde üç öğün olmak üzere yemek çıkarılıyor."

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için öncesinde tedbir almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Erzin ilçesinde hiçbir şey yok. Hatay'ın kalan diğer tarafları yerle bir olmuş. Kahramanmaraş'ta dağın eteklerinde, bu bölümlerde bir şey yok. Yine Malatya'da yüksek kesimlerde, kayalık zeminlere yapılan, çok katlı olmasına rağmen binalarda herhangi bir şey yok. Tabii TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük. Demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman depremin üstesinden gelmek mümkün."









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