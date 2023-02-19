Elazığ'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında S.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.E. hakkında 7'si hırsızlıktan 15 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.