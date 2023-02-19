Elazığ'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında S.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.E. hakkında 7'si hırsızlıktan 15 suç kaydı bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.