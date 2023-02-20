Elazığ'da 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, C.D. ve H.A'nın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelilerden C.D'nin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.

Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, bez parçası ve giysilere sarılmış poşet içerisinde 1 kilogram sukunk ile 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.D. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.







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