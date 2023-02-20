Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile ilçedeki ziyaretleri esnasında Ulu Cami meydanında vatandaşlarla bir süre sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Esnafın ve vatandaşın taleplerini dinleyen Bozdağ, depremde hasar gören yerlerin yeniden ihya edileceğini bildirdi.

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