Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı

AA

Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve getirildikleri Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeler, yaşadıklarını aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaralanan 217 afetzede tedavileri için çevre illerden FÜ Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede, bugüne kadar tedavisi tamamlanan 182 hasta taburcu edildi, 35 yaralanın ise tedavisi sürüyor.

Enkazdan yaralı kurtarılan 54 yaşındaki İzzet Birişik, AA muhabirine, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde yaşadığını, 7,7 büyüklüğündeki depremde eşi, kızı ve yeğeni ile oturdukları 5 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldıklarını belirtti.

Depremde binanın bir anda çöktüğünü ifade eden Birişik, "Sanki kuvvetli bir rüzgar geldi evi götürdü, bir şey yapmaya fırsat bulamadık. Evde 4 kişiydik. Enkaz altında yarım saat geçmedi hanımım öldü. 3,5 saat sonra da bizi kurtardılar." dedi.

- "Bölgede taş üstünde taş kalmadı"

Yaralı Hafure Hancı (67) da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu köyünde yaşadığı evin ilk depremde duvarının çökmesi sonucu yaralandığını anlattı.

Hancı'nın oğlu Nurettin Hancı (30), depremde annesinin ölümden döndüğünü dile getirdi.

Depreme uykuda yakalandıklarını, sarsıntıyla birlikte uyanır uyanmaz panik halinde dışarı kaçmaya çalıştıklarını aktaran Hancı, şöyle konuştu:

"Annem, babam ve küçük kardeşimle dışarı çıkmaya çalışırken kapı üzerimize kapandı, tekrar açamadık. O anda bulduğumuz balyozla kapıya vurduk ancak yine açamadık. Bir anda duvar komple anne ve babamın üzerine yıkıldı, altında kaldılar. Ellerimizle anne ve babamı molozların arasından çıkardık. Annemin beli, kalça kemiği ve ayağı kırılmıştı, babam da yara bere içerisiydi."

Hancı, ağır yaralanan annesi için 112 çağrı merkezinden yardım talebinde bulunduklarını ancak yollar ulaşıma kapandığı için ekiplerin gelemediğini belirterek, "Bölgede taş üstünde taş kalmadı, devlet ulaşmaya çalışıyor ama yollar kapalı, iş makinesiyle yollar açılacak gibi değildi. Allah razı olsun helikopter geldi, yaralılarımızı aldı Çelikhan'a getirdi, ilk müdahale orada yapıldı ve Elazığ'a sevk ettiler." ifadelerini kullandı.

- "Sandım ki kıyamet koptu"

Yaralı Sıddı Altıntop (48) ise Malatya'da Başharık Mahallesi'nde yaşadığını, depremin olduğu gece oruç tutmak için sahura kalktığını ancak aradan birkaç dakika geçmeden sarsıntının başladığını anlattı.

Panik halinde evdeki herkesin kaçmaya başladığını aktaran Altıntop, "Sandım ki kıyamet koptu. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Dışarı çıktığım sırada kaydım ve ayağım kırıldı. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür bizi açıkta bırakmadılar, tedavim yapılıyor, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor." diye konuştu.

Depremzede İbrahim Tatlı (30) da Malatya'da Akpınar Mahallesi'nde bir apartmanda oturduğunu, uyurken yakalandığı depremde adeta kıyameti yaşadığını söyledi.

Tatlı, "Sarsıntıyla beraber panikledim, o panikle ikinci kattan atladım, kalça kemiğim kırıldı. Beni Elazığ'a sevk ettiler. Burada gösterdikleri ilgiden dolayı Allah herkesten razı olsun. Başhekiminden doktoruna, temizlikçisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da esnaf ...
Elazığ'da 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Depremle 2020 yılında sarsılan Elazığ, afetzedelere kucak açtı
YEREL HABERLER Depremle 2020 yılında sarsılan Elazığ, afetzedelere ...
ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI
YEREL HABERLER ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI
Elazığ 4.6'lık depremle sallandı
YEREL HABERLER Elazığ 4.6'lık depremle sallandı
Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarından deprem bölgesine destek
YEREL HABERLER Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarından deprem ...
Elazığ'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.