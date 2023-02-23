Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunun 25. kilometresinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 GSV 06 plakalı otomobil ile 49 AAT 904 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına devrildi, diğeri bariyerlere çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 1 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.