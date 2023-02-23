Baskil'de depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

ELAZIĞ (AA) - Depremin yaşandığı illerden Elazığ'ın Baskil ilçesine gelen depremzedelerin ihtiyaçları Kaymakamlık koordinesinde karşılanıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Baskil ilçesine gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Kaymakamlık koordinesinde yardım noktaları oluşturuldu.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Kundakçı, Baskil Belediyesi ve Türk Kızılay'ı destekleriyle depremzede vatandaşlara gıda kolileri, kıyafet, yakacak odun, kömür ve ısıtıcı gibi yardımlarda bulunduklarını aktardı.
Bütün yardımları afetzedelere ulaştırdıklarını kaydeden Kundakçı, "Ülkemiz genelinde vatandaşlarımız ve STK'lar yaşanan felakete sessiz ve duyarsız kalmadılar. Biz el birliği ile bu işin altından kalkarız." diye konuştu.