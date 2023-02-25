Enkaz altından kurtarılan hayvanlar Elazığ'da tedavi ediliyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra enkazdan ve ağır hasarlı binalardan kurtarılan hayvanların tedavileri, Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesi'nde yapılıyor.

FÜ Hayvanları Koruma Topluluğu ve Hayvan Refahı Derneği bünyesindeki gönüllüler, 11 ili etkileyen depremlerden sonra enkaz altında ve ağır hasarlı binalarda yaralanan hayvanların kurtarılması ve tedavilerinin sürdürülmesi için çalışma yürütüyor.

Üniversite öğrencileri, danışmanlarının koordinasyonunda gelen ihbarları değerlendirerek kurtardıkları hayvanları ilk olarak Malatya'da kurulan sahra hastanesinde tedavi ediyor.

Durumu ağır olan ve cerrahi müdahaleye ihtiyacı bulunan hayvanlar da FÜ Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor.

FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Said Durmuş, AA muhabirine, yaşanan depremden hayvanların da etkilendiğini söyledi.

Hastanelerine getirilen hayvanları en iyi şekilde tedavi ettiklerini anlatan Durmuş, hayvanseverler ile ortak çalışarak hayvanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tedavisi tamamlanan iki kedi ve bir köpeğin sahiplendirildiğini aktaran Durmuş, tedavisi biten hayvanları sahiplendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Yerinde tedavi edilme şansı bulunmayan, durumu ağır olan hayvanların hastanelerine getirildiğini ifade eden Durmuş, "Ücretsiz bir şekilde hayvanların muayene ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bize ulaşan kedi ve köpek sayısı yaklaşık 30 oldu. Çoğunluğu kırık ve uzuv kayıpları şeklinde." dedi.

- Yaklaşık 250 hayvana ulaşıldı

FÜ Hayvanları Koruma Topluğu Başkanı Beyza Berfin Şener de gönüllü arkadaşlarıyla enkaz altında ve ağır hasarlı evlerde yaralanan hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremlerden hayvanların da etkilendiğini anlatan Şener, "Malatya'da hayvanlar için sahra hastanesi kuruldu. Veteriner hekimlerimiz tarafından hayvanlarımızın ilk müdahaleleri yapılıyor. Durumu kötü olan hasta hayvanları FÜ Hayvan Hastanesi'ne sevk ettik." ifadelerini kullandı.

Sahada kedi, köpek ve kuş olmak üzere 250'ye yakın hayvana ulaştıklarını ifade eden Şener, hayvanları güvenli bölgelere taşıdıklarını bildirdi.

Şener, şöyle konuştu:

"Enkaz ve ağır hasarlı binalarda çıkan hayvanların özellikle sıvı eksikliği ve mama tüketimi eksikliğine bağlı olarak tedavi süreçleri başta sahra hastanesinde yapıldı. Özellikle enkaz altında kalan hayvanların daha ciddi tedaviye ihtiyacı vardı. Onun için FÜ Hayvan Hastanesi'ne sevk ettik. Burada hocalarımız tarafından titizlikle ameliyat ve tedavileri yapılıyor. Birçok hayvan sağlığına kavuştu."



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