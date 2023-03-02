Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, son bir haftada uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanan 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 3,61 gram metamfetamin, 1.669,65 gram esrar, 1 ecstasy hap ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.







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