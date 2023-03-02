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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da kamyonet kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Elazığ'da kamyonet kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 40 düzensiz göçmen kamyonet kasasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bingöl-Elazığ kara yolunda seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonette çok sayıda insanın seyahat ettiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, aracın kasasında, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araç sürücüsü B.M. (56), göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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