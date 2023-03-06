Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

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ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'daki çadır kentte Berat Kandili idrak edildi.

Kandil dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Müftülüğü ile Yenişehir Belediyesince, Silvan yolu üzerinde AFAD tarafından kurulan çadır kentte depremzedelere yönelik program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Elazığ

Elazığ'da, ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, başta şehitler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dualar edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

- Mardin

Mardin'de de camilerde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik vaaz verdi.



- Batman

Batman'da camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Hz. Halid Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Vaizi Mehmet Oğuz, kandilin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Oğuz, büyük bir deprem yaşandığını da hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

- Şırnak

Şırnak’ta camilerde Berat Kandili dolaysıyla program düzenlendi.

Merkez TOKİ Ulu Cami'de düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Mevlit okunması ve ilahiler seslendirilmesinin ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, vaaz verdi.

Dilek, Berat gecesinin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu gece daha fazla dua etmemiz gerekiyor. Müslümanların birlik beraberliği için, bir ay önce yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize, yaralı olanlara ve ailelerine dua edelim. Bu gecenin feyzi ve bereketinden en iyi şekilde faydalanalım. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepimizi birbirimize kardeş eylesin, ramazana sağ salim, sıhhatle ulaştırsın." dedi.

- Siirt

Siirt'te camilerde bir araya gelen vatandaşlar Berat Kandili'ni idrak etti.

Siirt Müftülüğünce, Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan program ilahi dinletisiyle sürdü.

Program sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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