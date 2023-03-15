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Elazığ'da 3 yıl önce evi yıkılan depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle oturuyor

AA

Elazığ'da 3 yıl önce evi yıkılan depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle oturuyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 3 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler, TOKİ tarafından inşa edilerek, teslim edilen 21 bin 428 konutta güvenle oturuyor.

Merkez üssü Sivrice olan, 24 Ocak 2020'de yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından kentin farklı noktalarında depremzedeler için inşasına başlanan 24 bin 388 konuttan 21 bin 428'i tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Aynı zamanda yaşam alanı olarak planlanan, içinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu kompleksteki konutlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi.

- "Güvenli sığınaklar haline geldi"

Güneykent Mahallesi Muhtarı Necati Karataş, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra vatandaşların güvenli buldukları TOKİ konutlarına ilgisinin daha da arttığını belirtti.

Mahallelerinin Elazığ depreminden sonra kurulduğunu, 11 ilin etkilendiği depremlerde ise mahalledeki konutların hasar almadığını ifade eden Karataş, "Elazığ'da vatandaşların güvenli yaşayabilecekleri konforlu yaşam alanları oluşturuldu. 10 bin konutun bulunduğu Güneykent Mahallesi vatandaşlar tarafından ciddi anlamda ilgi görüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ’lerde boş konut kalmadı." dedi.

TOKİ konutlarının vatandaşlar için güvenli liman olduğunu dile getiren Karataş, bu güvenli konutların kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karataş, "TOKİ konutları Kahramanmaraş depreminden sonra kendini ispatladı. Başka binalarda hasar ve çatlaklar oluşurken deprem konutlarında hasar meydana gelmedi. Güvenli sığınaklar haline geldi. Şehir merkezinde birden çok konutu olanlar dahi TOKİ konutlarına geçmek istiyor." diye konuştu.

- "Deprem olunca korkumuz olmuyor"

Deprem konutlarında oturan vatandaşlardan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Celal Ebiloğlu, Elazığ'daki depremin ardından devletin kendilerine verdiği evde güvenle oturduklarını söyledi.

Ebiloğlu, "Evlerimiz sağlam, çok güvenli. Deprem olunca korkumuz olmuyor. Evimizde rahat bir şekilde oturabiliyoruz. Zeminimiz ve konutlarımız sağlam. Sosyal donatıları, her şeyi düşünülerek yapılmış. Park var, çocuklarımız gidip oynuyor. Çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Son yaşanan depremde Elazığlılar hep TOKİ konutlarına taşındı. Çünkü güvenli burası." ifadelerini kullandı.

Zehra Sönmez ise Elazığ depreminden sonra TOKİ konutlarına taşındıklarını anlatarak, bu evlerde depremleri çok hissetmediklerini belirtti.

Sönmez, "Buraya başka illerden akrabalarımız da geldi. Elazığ’daki deprem konutlarına büyük ilgi var. Bu yüzden devletimize teşekkür ederiz. Evlerimizde hiç hasar ve çatlak oluşmadı. Ben bu evde kendimi güvende hissediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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