Depremden etkilenen Elazığ'da hasar tespit çalışması sürüyor

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ELAZIĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "14 Mart itibarıyla 53 bina yıkık, 48 bina acil yıkılacak, 7 bin 446 bina ağır hasarlı, 507 bina orta hasarlı, 7 bin 967 bina az hasarlı, 11 bin 774 bina hasarsız olarak belirlendi. 1138 binada hasar tespit çalışması yapılamadı. 54 ekip 108 personelle hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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