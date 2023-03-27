Elazığ'da depremzede çocuklar festivalde eğlendi

ELAZIĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da düzenlenen çocuk festivalinde depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Elazığ Belediyesi ile Playland Eğlence Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 7 gün sürecek festivalin ilk gününde depremzede çocuklar, hazırlanan oyun parkurlarında güzel vakit geçirdi.

Macera parkuru, şişme oyun balonları, mini golf sahası, bilek güreşi, langırt, jenga gibi oyunlar ve oyun gruplarının yer aldığı festival, depremlerin yıkıma neden olduğu diğer 10 ildeki çocuklar için de düzenlenecek.

Etkinlik sorumlusu Erhan Akgün, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden çocukların da çok etkilendiği söyledi.

Depremlerden etkilenen 11 ildeki çocuklara yönelik düzenleyecekleri festivallere ilk olarak Elazığ'dan start verdiklerini dile getiren Akgün, şunları kaydetti:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz çocuk festivalimizi depremlerden etkilenen 11 şehir ve 23 ilçede gerçekleştireceğiz. Depremler nedeniyle çok kötü günler yaşadık. Bu kötü günleri bir nebze de olsa çocuk festivalimizle unutmak ve çocukların üzerindeki o kötü etkiyi atmak adına yollardayız. İlk durağımız Elazığ, buradan sonra Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve depremden etkilenen diğer iller ve ilçeleri gidip oradaki bütün çocukları eğlendirerek, onları mutlu etmeye gayret edeceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakmaya çalışacağız."

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