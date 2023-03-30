Baskil'de "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baskil'de "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı

AA

Baskil'de "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Baskil'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Osman Benzeş Kültür Merkezi İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler katıldı.

Kütüphane müdürü Mehmet Taner Şerbetçi yaptığı açıklamada, ilçede öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler de verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin okuma etkinliği ile kaynaştığını ifade eden Şerbetçi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin yandığını görünce bıçakla kendisine zarar verdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Evinin yandığını görünce bıçakla kendisine zarar ...
Elazığ'da bir kişi evini ateşe verip bıçakla kendini yaraladı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir kişi evini ateşe verip bıçakla kendini ...
Elazığ'da ağır hasarlı 29 binanın yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da ağır hasarlı 29 binanın yıkımı tamamlandı
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari araç karşı şeride geçti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari araç karşı ...
Elazığ'da 6 bin fidan dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 6 bin fidan dağıtımı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.