Baskil'de "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Osman Benzeş Kültür Merkezi İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler katıldı.



Kütüphane müdürü Mehmet Taner Şerbetçi yaptığı açıklamada, ilçede öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler de verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin okuma etkinliği ile kaynaştığını ifade eden Şerbetçi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.







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