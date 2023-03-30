Elazığ'da yanan camiden 3 gündür duman yükselmesinin kerpiç yapısından kaynaklandığı anlaşıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yanan 303 yıllık tarihi Aksaray Camisi'nde soğutma çalışması ve sağanağa rağmen 3 gündür duman yükselmesinin, binanın kerpiç yapısından kaynaklandığı bildirildi.



Aksaray Mahallesi'nde bulunan camide, 3 gün önce çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ancak sağanağa rağmen camiden dumanlar yükselmesinin devam etmesi üzerine mahalleli arasında binanın altında bir mahzen olduğu ve burada yangının sürdüğü dedikoduları yayıldı.



Bunun üzerine Harput İç Kale Kazı Başkan Yardımcısı ve sanat tarihi uzmanı Kadir Atıcı, caminin zemininde inceleme yaptı.

Atıcı, zeminden çıkan dumanın caminin kerpiç yapısından kaynakladığını tespit etti.

AA muhabirine açıklama yapan Atıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki caminin güçlendirme ve restorasyon çalışması için gün sayarken talihsiz bir yangınla harabeye döndüğünü belirtti.

Yangının 3 gün önce söndürülmesine rağmen caminin zemininden çıkan dumanın mahalle sakinlerini tedirgin ettiğini ve bazı iddialara yol açtığını anlatan Atıcı, "Sadece burada hımış duvarın yangınla birlikte göçmesiyle içindeki saman katkıları ve odunların halen yanıyor olması ve bunun duman olarak çıkması buna bir sebebiyet teşkil etmektedir." dedi.

Mahalle sakini Hüseyin Bilal Özen ise, "Yağmur yağmasına rağmen duman tamamen geçmedi. Talep ettik, hocamız inceleme yaptı, bize bunun sebebini açıkladı." diye konuştu.

Aksaray Mahallesi'ndeki 1720'de inşa edilen tarihi cami, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüş ve ibadete kapatılmıştı. Güçlendirilmesine karar verilen camide, 27 Mart'ta yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüştü.





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