Keban Belediye Başkanı Atlı iftarda yetim çocuklarla bir araya geldi

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ELAZIĞ (AA) - Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yetim çocuklarlaiftar programında bir araya geldi.

İlçede bir tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Atlı, birlikte yaşama ile paylaşmanın öneminin daha iyi anlaşıldığı ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Atlı, iftarı bugün yetim çocuklarla birlikte yaptıklarını ifade ederek, "Rabb'imiz yüzlerindeki gülümsemeyi hep var etsin." dedi.



Ramazanın hayırlı olmasını dileyen Atlı, iftar sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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