Baskil Kaymakamı Kundakçı, Gemici köyünde yapımı süren projeleri inceledi

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Gemici Köyünde yapımı devam eden 112 Acil Servis İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yaptığı incelemelerin ardından yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kundakçı, Baskil'de sahil köyleri bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan birinin 112 Acil Servis İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi olduğunu belirtti.



Gemici Köyünde inşası süren 112 Acil Servis İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin çok yakında hizmete açılacağını ifade eden Kundakçı, bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Tırpancı, İl Genel Meclis üyesi Mithat Gündüz ve muhtarlar eşlik etti.

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