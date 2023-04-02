Elazığ'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklar Mahallesi Şehit Çavuş Ebubekir Çakıcı Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.





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