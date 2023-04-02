MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Elazığ'da depremzedelerle iftarda buluştu:

ELAZIĞ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Depremin yerle bir ettiği şehirlerimizi Allah’ın izni ile yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.

MHP tarafından organize edilen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programlarının üçüncüsü Elazığ'da gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar sonrası vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, depremin etkilediği ve depremzedelerin göç ettiği illerde deprem mağdurları ile buluşup dayanışmayı arttırmak için bu programı düzenlediklerini söyledi.

6 Şubat'ta ülke olarak asrın en büyük felaketine uyandıklarını ifade eden Durmaz, yaşanan felaketten sonra genel başkanlarının talimatlarıyla milletvekilleri ile deprem bölgesinde olduklarını, arama kurtarma çalışmalarını takip edip gelen yardımları koordine ettiklerini belirtti.

Durmaz, acıların paylaştıkça azaldığına işaret ederek, "Deprem bölgesinde, ilk ulaştığımızda devletimizin tüm imkan ve kapasitesiyle vatandaşımızın yanında olduğunu gördük. Aziz milletimiz de millet olma şuuru ve dayanışma ruhuyla kısa sürede yardım faaliyetlerine başlamış, sevinçte olduğu gibi zor günlerde de bir olduğunu göstererek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır. Rabbim devletimizden ve milletimizden razı olsun."diye konuştu.

"Gündem 14 Mayıs seçimleri olsa da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için asıl gündemlerinin deprem bölgesindeki çalışmaların takibi, yardımların hız kesmeden sürmesi olacaktır. Depremin yerle bir ettiği şehirlerimizi Allah’ın izni ile yeniden ayağa kaldıracağız." diyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan çadır kent ve konteyner kent gibi geçici barınma merkezlerini çoğaltırken diğer yandan da kalıcı konutların planlamasını ve yapımını sürdürmektedir. Bu çerçevede geride kalan 54 günde 65 bin konutun temelinin atılması da bu konudaki kararlığı ve samimiyeti göstermektedir. Şu aşamada bize düşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza sahip çıkarak gönüllerini teskin etmekir. Her türlü zorluğu el ele omuz omuza vererek aziz millerimizin basireti ve feraseti ile devletimizin kudret ve gayreti ile Rabbimizin rahmet ve inayetiyle yine yaralarımızı hep birlikte saracağız."

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