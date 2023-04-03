Anneler ve çocukları kursta dekoratif ürünler yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da anneler ve çocukları açılan kursta dekoratif ürünler yapıyor.

Elazığ'da 2 çocuk annesi Leyla Karaca (45), çocuklarının üniversiteyi bitirmesinin ardından boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla internetten araştırarak atık malzemelerden farklı tekniklerle dekoratif ürünler yapmaya başladı.

Kendisini daha da geliştirmek için Elazığ Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kurslara katılarak usta öğreticilik belgesi alan Karaca, kurslarda anne ve çocuklarına el sanatlarını öğretiyor.

Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu'nda açılan kursta da anne ve çocukları, kağıt rölyef, amigurumi bebek, yapay çiçekçilik ve atık malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor.

- "Kursun psikolojik olarak çok olumlu etkisi oldu"

Karaca, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açtığı kursa annelerin çocuklarıyla katılma imkanı sağladığını söyledi.

Kurslara genellikle ev kadınlarının ilgi gösterdiğini aktaran Karaca, şöyle konuştu:

"Buraya gelmeden önce kadınlarımız evde sıkıldıklarını söylüyorlardı. Kursun psikolojik olarak çok olumlu etkisi oldu. Burada motive oluyorlar, psikolojik olarak rahatlıyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar, onlar için çok güzel bir sosyal etkinlik oluyor. Çocuklar da aynı şekilde mutlu oluyor. Çocuklar, 'Anne hadi kursa gidelim.' diye annelerini teşvik ediyor. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Kursiyerlerimle güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum."

- "El becerileri gelişiyor"

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Mehtap Kaçmaz da daha önce evde boş vakitlerini televizyonun karşısında geçirdiğini, bunun da maddi ve manevi hiçbir katkısının olmadığını kaydetti.

Küçük kızı ile kursa başladıktan sonra kendini daha mutlu hissettiğini aktaran Kaçmaz, kursta birçok şey öğrendiğini belirtti.

Yaptığı ürünlerin çok beğenildiğini anlatan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Kızım da bana bakarak, benim yaptığım şeyleri görerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kurs çocuklarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Bazı çalışmalarımızı eve götürüyoruz. Çocuklarımız televizyon, tablet ya da akıllı telefon karşısında zaman geçirmektense bize yardım ediyor. Böylece internetten, televizyondan uzak kalıyorlar. El becerileri gelişiyor."

Üç çocuk annesi Emine Şeker de Karaca'nın yaptığı ürünleri çok beğendiği için kursa katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kursta sevdikleri için çeşitli hediyeler hazırladığını kaydeden Şeker, "Bu kursta olmak, arkadaş edinmek bana iyi geldi. Kursta çeşitli ürünler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.