Elazığ'da jandarma vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, vatandaşları internet ve telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı, internet ve telefon dolandırıcılığıyla ilgili kırsalda yaşayan vatandaşların bilgilendirilmesi ve olayların önlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda köy ve mezraları gezen jandarma ekipleri, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması, şüpheli kişilerin hemen kendilerine bildirilmesi yönünde vatandaşları uyardı.

Ekipler, yapılan uyarılara ilişkin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara afişler astı.









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