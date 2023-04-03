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Elazığ’da "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı"na fidan dikildi

AA

Elazığ’da "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı"na fidan dikildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Orman Bölge Müdürlüğünce tarihi Harput mahallesinde tahsis edilen alana, "Bir Fidan Bir Umut" sloganı ile deprem şehitleri anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde açılışını gerçekleştirmeyi planladıkları hatıra ormanının açılışını, hava şartlarından dolayı bugün gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hatıra ormanına toplamda 2023 çam fidanı dikileceğini ifade eden Çetiner, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 6 Şubat'a Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan 2 depremden on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce de yaralılarımız var. Onlar adına, şehitlerimizin hatırasına tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da deprem şehitleri hatıra ormanı oluşturma yönünde Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda fidan dikim etkinliğini yaptık. Dikeceğimiz fidanların geleceğimize, Türkiye'nin yüzyılına nefes olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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